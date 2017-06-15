إسرائيل: اجتماع مشترك مع الحكومة اليونانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – إستكملت الحكومتان الإسرائيلية واليونانية، اليوم الخميس، مشاوراتهما التي ترأسها رئيسا الحكومتين بنيامين نتنياهو وإليكسيس تسيبراس في مدينية سالونيك اليونانية.

ووقعت الحكومتان على تصريح مشترك تطرق إلى مجالات العلاقات الخارجية، والبنى التحتية الخاصة بالطاقة والمياه والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، والاستخدام الفعال للطاقة وبدائل النفط، وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجال الطاقة والمياه وحماية البيئة والأبحاث والابتكار، وتكنولوجيا الاتصالات والشركات التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم، والشتات”.

وجاء في نص التصريح المشترك، “أن العلاقات اليونانية الإسرائيلية مبنية على تاريخ عريق وتراث غني وقدرة على مواجهة الصعوبات” وأن “الحكومتين تؤكدان التزامهما الراسخ والثابت بالقيم المشتركة ومبادئ الديمقراطية والقانون الدولي”.

وأضاف النص أن “عزيمتا الحكومتين أثمرتا عن العرزم على العمل سوياً ومشاركة التجارب والمعرفة والخبرات عن الشراكة البناءة التي لا تفيد أبناء شعبيهما فحسب بل المنطقة بأسرها”، وأنهما “تؤكدان مجددا طموحهما للسعي نحو تعميق التعاون بينهما والعمل على إنجاز مشاريع ذات مصلحة مشتركة وإيجاد حلول للهموم المشتركة ودفع التكامل في أنشطتهما”.