حقوقي ايطالي عن قانون الدفاع عن النفس: الثمن الأغلى يتحمله المدافع عن نفسه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال حقوقي ايطالي إن الثمن الأغلى يدفعه من يحاول الدفاع عن نفسه عند تعرضه لخطر ما. تعليقا على جدل حول مشروع قانون يجيز للأشخاص استخدام السلاح المرخص للدفاع عن النفس.

وفي مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الخميس، أضاف المحامي الجنائي وعضو حزب فورتسا إيتاليا، فرانشيسكو باولو سيستو، أن “الجدل حول موضوع الدفاع عن النفس يثور بشكل دوري في كل مرة يطلق شخص ما النار على آخر يعتدي عليه”، والذي “ينتهي به الأمر للخضوع للتحقيق”، وربما “يُطالب بحفظ القضية بعد إجراء التحقيقات”.

وتابع “لا يسعنا إلا أن نعترف على أية حال، بأن قانونا ما لتحسين هذا الوضع يعدّ أمراً ضرورياً اليوم”، لكن “في النهاية، فإن الثمن الأغلى يدفعه من قام بالدفاع عن نفسه وليس مرتكبوا الجرائم”، مبينا أن “علينا تكييف القوانين مع الوقائع، ومع المجتمع الذي يتحرك ويتحول”.

وذكر سيستو أنه “لا يمكن للبرلمان أن يفرض على المجتمع نظرة مشوهة خاصة به للوقت الراهن”، وأنه “بالنسبة لقانون الدفاع عن النفس هناك تاريخ واضح، ووقائع حياة يومية”، واختتم بالقول “إنه واقع يتطلب منا اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعطاء الأولوية للمدافع عن نفسه ضد من يريد الإساءة إليه”.