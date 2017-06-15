حماس تدين حجب السلطة الفلسطينية لمواقع إعلامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أدانت حركة (حماس) قرار النائب العام الفلسطيني في رام الله، أحمد براك حجب عدد من المواقع الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي الخميس، القرار “استهدافا مباشرا لحرية الرأي والتعبير يعكس النهج الدكتاتوري لعباس وسلطته في التعامل مع شعبنا الفلسطيني ومكوناته المختلفة”.

وطالب برهوم أبناء شعبنا ونخبه ومكوناته كافة بـ”التصدي لهذا النهج غير الأخلاقي والعمل على إفشال كل مخططات أبو مازن في مصادرة الحريات والتغول على أبناء شبعنا ومصادرة قراره”. كما طالب المؤسسات الحقوقية والنقابية بـ”مغادرة مربع الصمت عن إجراءات عباس وأن تقول كلمتها بوضوح تجاه ما تقوم به هذه السلطة من قمع للحريات وتدمير للمنظومة القيمية للوطن والمجتمع”.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد تحدثت عن مطالبة النائب العام لشركات خدمات الانترنت بحجب 11 موقعا إلكترونيا، محسوبة على (حماس) أو مقربة القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان.