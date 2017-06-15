عريقات يدعو حماس لإنهاء سيطرتها على غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات ، اليوم ، حركة حماس إلى إنهاء سيطرتها على غزة بعد مرور 10 سنوات على سيطرتها على القطاع .

ودعا عريقات إلى “إنهاء كارثة الإنقلاب المستمر في قطاع غزة منذ عشر سنوات”، وقال “الاستمرار بالإنقلاب يعني استمرار الكارثة السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني”.

وشدد عريقات في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على أن “الإنقلاب الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة شكل ولا زال تهديداً حقيقياً على المشروع الوطني الفلسطيني، ولا بد من إنهاءه من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة بأسرع وقت ممكن”.

ومن جهة ثانية فقد أكد عريقات رفض منظمة التحرير الفلسطينية لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A.)، مشدداً على أن المطلوب هو إنهاء وإلغاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ خمسة عقود وأن وجود الوكالة، وحسب قرار تأسيسها مرتبط بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين من كافة جوانبها وبما في ذلك تنفيذ القرار “194”.

ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى “وجوب مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على استمرار الاحتلال وتكريس نظام (الأبرثايد)، والعقوبات الجماعية الممارسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وأضاف عريقات أن “الحكومة الإسرائيلية التي يقول رئيسها للعالم بأنه (يفخر بأن حكومته كثفت وسرعت الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي أكثر من أي حكومة منذ عام 1992، وأنها الوحيدة التي أضافت مستوطنة جديدة) تستحق من المجتمع الدولي أن يبدأ على الفور بمحاسبتها ومساءلتها، وليس مكافأتها من خلال الإنجرار في نقاش حول مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وغيرها من القضايا التي تحاول الحكومة الإسرائيلية طرحها على جدول أعمال المجتمع الدولي وذلك لتحويل الأنظار عن حقيقة وجريمة استمرار الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967”.