يوروبول تحذر من استخدام داعش لطائرات بدون طيار في هجمات إرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر آخر تقرير لجهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) عن الإرهاب من تهديدات مستقبلية محتملة تشمل هجمات تفجيرية عبر طائرات بدون طيار مسلحة ومن إمكانية استخدام اسلحة غير تقليدية كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية.

ونوه التقرير بأن تنظيم الدولة (داعش) يستخدم بالفعل في العراق وسورية تقنية تركيب المتفجرات في طائرات بدون طيار.

كما حذر من تنامي الادوار التنفيذية للنساء في الأنشطة الجهادية في أوروبا، فضلا عن الأطفال والمراهقين

وخلال عرض التقرير الذي تم في مالطا من طرف مدير يوروبول، روبرت وينرايت، فقد وضح وضح أن عدد المقاتلين الاجانب من دول الاتحاد الاوروربي المشمولين في القوائم التي أعدتها تركيا بلغ 7670 شخص. وحذر جهاز الشرطة الأوروبية من الخطر المتنامي للارهاب مع عودة هولاء المقاتلين إلى بلدانهم بعد هزيمة تنظيم داعش في سورية والعراق.