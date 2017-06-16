خفر السواحل الإيطالي ينقذ1050  مهاجراً في 9 عمليات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت قوات خفر السواحل الإيطالية إنها أنقذت 1050 مهاجرا في منطقة وسط البحر المتوسط.

وأضاف خفر السواحل أن “إنقاذ المهاجرين تم من خلال 9 عمليات مختلفة”، والتي “تمت بالتنسيق مع مركز العمليات في روما، وبالتعاون مع وزارة البنية التحتية والنقل”.

وخلص خفر السواحل الى القول إن “المهاجرين الذين كانوا على متن 7 زوارق مطاطية وقاربين صغيرين، تم انقاذهم من قبل وحدات بحرية مختلفة”.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد قالت إن عدد المهاجرين الذين رسوا على السواحل الإيطالية منذ بداية العام الجاري قد تجاوز عتبة الـ50 ألفا، بينما توقعت الوزارة أن تتطلب عملية استقبال المهاجرين، إنفاق 2.8 مليار يورو.