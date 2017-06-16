مصر: غلق محطة التحرير تحسبا لمظاهرات رافضة لتعيين الحدود مع السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلنت شركة مترو الانفاق بالعاصمة المصرية عن “غلق محطة انور السادات من بداية التشغيل اليوم الجمعة، وعدم توقف القطارات بالمحطة بالخط الاول والثاني وذلك لدواعٍ امنية”.

وتقع محطة مترو السادات قرب ميدان التحرير وعادة مع تقوم السلطات المصرية باغلاقها بالتزامن مع دعوات التظاهر. ولم تعلن الشركة موعد إعادة فتح المحطة.

ودعت العديد من القوى السياسية من بينهم جماعة الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 ابريل للتظاهر الجمعة احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية التي اقرها البرلمان بصورة نهائية الاربعاء الماضي وتنتقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

هذا ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله، إن “وزارة الداخلية ستواجه أي تظاهرات أو تجمعات إخوانية بمنتهى الحسم وستتصدى لأى خروج عن القانون”.