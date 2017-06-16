رينزي: سلوك رابطة الشمال لا يوصف بشأن منح المواطنة لأبناء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي إن ما فعله حزب رابطة الشمال، بشأن منح المواطنة لأبناء المهاجرين، أمر “يفوق الوصف”، تعليقا على شجار ثار أمس بمجلس الشيوخ خلال مناقشة قانون منح الجنسية لأبناء المهاجرين المولودين في ايطاليا، والذي أصيبت فيه الوزيرة ڤاليريا فيديلي.

بينما قال السيناتور من حزب رابطة الشمال، جان ماركو تشينتينايو المتهم بخلق الشجار، “أتحداكم أن تجدوا صورة تُصاب في فيديلي، لم يلمسها أحد قط”، لذلك “لا يمكنني فهم ما حدث”، متسائلا “هل سقطت أرضا؟ لا أعتقد ذلك، فأنا لم أرها، ولا أعتقد حتى أنها ألقت بنفسها على الأرض”،

وخلص تشينتينايو الى القول “لقد بقيت جالسة طوال وقت تنظر إلى ما يجري”، مؤكدا “سأرسل لها باقة زهور متمنيا شفاءها”.