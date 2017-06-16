أليتاليا: هدفنا بيع الشركة كاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المستشار الخاص لشركة أليتاليا للنقل الجوي إن هناك 33 جهة مهتمة بشراء الشركة، نقوم ببحثها الآن قبل البدء بعملية البيع الرسمية المقررة في الأيام المقبلة، في إشارة الى الناقل الوطني السابق المتعثر ماليا في الوقت الحالي.

وأوضح أحد المستشارين الاستثنائيين لأليتاليا، لويجي غوبيتوزي، في تصريحات متلفزة الجمعة، أن “مرحلة بدء المناقصة قائمة حاليا”، مبينا أن “هدفنا بيع الشركة كاملة، ونحن نبحث عن مستثمر مهتم بالاستثمار في اليطاليا كليا، ونريد شخصا من هذا القطاع (النقل الجوي) للعمل على تضافر الجهود معه، لكننا سننظر في كل العروض المقدمة دون تكوين أفكار مسبقة”.

أما بشأن إضراب قطاع النقل الشامل في إيطاليا اليوم، فقد قال “إضرابات يوم الجمعة في الصيف أمر غير مسؤول”، حيث دفع الإضراب الشركة الى إلغاء الرحلات الجوية اليوم.

وتابع “لا أفهم سبب الإضراب، انه بمثابة هدية للشركات المنافسة”، مشيرا الى ان “الشركة ستحاول اليوم إلغاء 160 رحلة فقط، لتحاول بذلك تحويل يوم جمعة أسود الى رمادي”.

وخلص غوبيتوزي الى القول إن “الرحلات الـ15 الأولى لصباح اليوم انطلقت بشكل منتظم”، مؤكدا أن “جميع الرحلات عبر القارات ستكون مضمونة أيضا”.