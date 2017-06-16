بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الإثنين القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد اعتباراً من يوم الاثنين القادم في 19 الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد كل من رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، اجتماعاً رسمياً مع ديفيد ديفيس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وستستمر الجولة الأولى من المفاوضات طيلة يوم الاثنين، حيث “سيتم عقد لقاء ثنائي بين بارنييه وديفيس، يعقبه اجتماعات لمجموعات عمل متعددة لتحديد الآليات وجدول الأعمال وترتيب المواضيع الخاضعة للتفاوض”، حسب مصادر أوروبية.

وتضيف المصادر نفسها أن الطرف الأوروبي سيركز على الجانب السياسي من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، بالإضافة إلى طرح القضايا المتعقلة بحقوق المواطنين والتسويات المالية وكذلك الحدود الشمالية الايرلندية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت بالفعل إلى بريطانيا أوراق عمل تحدد موقفها بشأن القضايا محل النقاش.

وتأتي مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد تلبية لنتائج استفتاء تم في بريطانيا في 23 حزيران/يونيو من العام الماضي، تبعه تفعيل لندن بشكل رسمي في آذار/مارس الماضي للمادة 50 من معاهدة لشبونة الناظمة لعملية خروج أي دولة من التكتل الموحد.

وتعتبر المفاوضات بين بروكسل ولندن سابقة تاريخية، إذ أنها المرة الأولى التي تقرر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الانفصال عنه.