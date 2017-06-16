ألفانو: مبادرة لحوار يمني-يمني لتعزيز حل تفاوضي وشامل للصراع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن بلاده، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى والعضوية غير الدائمة هذا العام في مجلس الأمن الدولي، “تشارك بنشاط من أجل تعزيز حل تفاوضي وشامل للصراع المدني في اليمن”.

وجاء ذلك تعليقا على مبادرة المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا ووزارة الخارجية الإيطالية، شملت استضافة جلسة حوار غير رسمية بشأن الترتيبات الدستورية المستقبلية التي يتعين دعمها في اليمن، الدولة التي انجرفت قبل عامين في حرب أهلية مأساوية بعد انتقال سياسي واعد انطلق في عام 2011 في أعقاب الربيع العربي، حسبما أفادت الخارجية الايطالية.

وأضاف ألفانو “إن الدعم النشط للحوار اليمني-اليمني بشان الترتيبات الدستورية هو جزء من سياق أوسع لمبادرات السلام ودعم الأمن من طرف وزارة الخارجية، أيضا عبر استراتيجية لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية المرموقة الناشطة في مجال العلاقات الدولية “.

وشارك في جلسة الحوار، إضافة إلى حقوقيين وخبراء دستوريين وممثلين مؤسساتيين يمنيين، حركات وجمعيات غير حكومية تمثل طرفي الصراع، أي حكومة عبد ربه هادي، المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف الدول العربية من جانب، والائتلاف بين المتمردين الحوثيين والرئيس المخلوع عبدالله صالح من جانب آخر.