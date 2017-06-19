إيطاليا: إلقاء القبض على لاجئ عراقي بتهمة الانتماء لداعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت شرطة مدينة كروتوني بمقاطعة كالابريا (جنوب شرق) صباح اليوم الاثنين تنفيذ عملية وصفتها بـ”المعقدة لمكافحة الإرهاب”، أدت إلى إلقاء القبض على عراقي، يبلغ من العمر 29 ، لم تكشف عنه هويته، بتهمة الانتماء الى تنظيم الدولة (داعش) والتحريض على القتل.

التحقيقات، بتنسيق من المدعي العام لقسم مكافحة المافيا في مدينة كاتانزارو (عاصمة المقاطعة) نيكولا غراتيري، أجريت من قبل ضباط شرطة قسم التحقيقات العامة والعمليات الخاصة في إيطاليا (ديغوس) “أدلت على أن المقبوض عليه، وهو طالب لجوء، حرض على الانخراط في تنظيم داعش وارتكاب أعمال عنف لدوافع إرهابية”.

