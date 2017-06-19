الاتحاد الأوروبي يثني على جهود العراق في “محاربة الإرهاب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – أثنى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم في لوكسمبورغ، على “التقدم الكبير” الذي أحرزته الحكومة العراقية في الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة ( داعش) خلال الأشهر الماضية، مؤكدين دعمهم الثابت لـ”وحدة أراضي العراق وسيادته”.

وأشار الوزراء في بيان أصدروه اليوم حول العراق، إلى الجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والقوات الأمنية في الحرب ضد الإرهاب، وقالوا “يتعين العمل لإحراز تقدم ملموس على طريق الإصلاحات السياسية لإطلاق مصالحة وطنية كاملة”، وفق نص البيان.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء الاوضاع الإنسانية المتدهورة، مشدداً على أن بروكسل تبقي مانحاً هاماً للمساعدات الإنسانية، حيث بلغ مجمل ما قدمته للعراق العام الماضي 159 مليون يورو، “تم تقديم 42 مليون يورو خلال النصف الأول من العام لإغاثة المتضررين”، وفق البيان.

وتطرق الوزراء إلى أهمية تعزيز الأمن وسيادة القانون من أجل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، لافتين النظر إلى ضرورة أن تحسن الوكالات الأمنية العراقية علاقاتها بالسكان المدنيين.

وفي هذا الإطار، أكد الوزراء أن الاتحاد الأوروبي يدرس، بناء على طلب السلطات العراقية، إمكانية نشر فريق للإرشاد والمساعدة في إصلاح قطاع الأمن، وهو ما يصب في صالح جهود الإصلاح المطلوب تعزيزها في البلاد.