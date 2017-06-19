موغيريني: الأزمة الخليجية لن تُحل غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن قناعتها بأن الأزمة بين دول الخليج لن تُحل غداً، مشيرة إلى شعور الاتحاد بالقلق تجاه عمق الخلافات بين الدول المعنية.

وكانت موغيريني تتحدث في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في ختام أعمال اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في لوكسمبورغ، حيث تم بحث تداعيات الأزمة الخليجية على العلاقات مع أوروبا وملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرى الأوروبيون، كما أشارت موغيريني، ضرورة أن تعمد كافة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وحل الخلافات بسرعة، قائلة “إذا نظرنا إلى الصلات العائلية والاقتصادية والعلاقات الأمنية وكل التداخلات بين هذه الدول، ندرك ألا خيار أمامها إلا الاتفاق والتعاون”.

وناشدت المسؤولة الأوروبية الدول الخليجية الشروع بحوار سياسي بناء وبدون شروط في أسرع وقت ممكن من أجل حل الأزمة، مجددة دعم الاتحاد لجهود الوساطة الكويتية.

ودعت إلى تحكيم العقل والعمل على خفض التوتر ومنع التصعيد، مع إظهار التفهم الأوروبي للمشاكل القائمة بين دول الخليج.

أما بشأن الإجراءات التي اتُخذت ضد دولة قطر، فقد أكدت موغيريني أن هذه الإجراءات الأحادية لن تحل الخلاف وستترك آثاراً سلبية على المواطنين وعلى كافة دول مجلس التعاون.

كما حرصت موغيريني على الاسهاب في التعبير عن القلق الأوروبي تجاه تداعيات هذه الأزمة على أزمات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك على العلاقات مع أوروبا.

هذا وكان العديد من الوزراء الأوروبيين قد عبروا عن استعدادهم للمساعدة في حل الأزمة الخليجية، مشددين على ضرورة حماية مجلس التعاون الخليجي من التفكك.