ايطاليا: رسو سفينة تحمل أكثر من ألف مهاجر في باليرمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن السفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل رست قبل بضع دقائق في ميناء باليرمو حاملة على متنها أكثر من ألف مهاجر.

واضافت المصادر ذاتها أنه “وفقا لمعلومات أولية، فإن المهاجرين الذي تم انقاذهم في الأيام الأخيرة في قناة صقلية يشتملون على 751 رجل و160 امرأة، 11 منهن حوامل”، فضلا عن “185 قاصرا”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “كان في إنتظار المهاجرين لدى وصولهم الى الميناء، فريق العمل الذي أعدته محافظة باليرمو”، والذي يشتمل على “موظفي دائرة الصحة ورجال الشرطة، وعناصر الصليب الأحمر وأفراد منظمة كاريتاس”.