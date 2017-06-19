حركة فتح ترفض “التحركات المشبوهة ومحاولات فرض الوصاية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت اللجنة المركزية لحركة (فتح) إن “اللجنة المركزية ترفض بعض التحركات المشبوهة ومحاولات فرض الوصاية على قضيتنا، والمس بالمحرمات الوطنية وعلى رأسها استقلالية إرادتنا وقرارنا وحقنا في صياغة النظام السياسي من خلال عملية ديمقراطية، واحترام سياجنا الوطني وبوابته الشرعية، منظمة التحرير الفلسطينية”.

وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة المركزية كانت تشير بذلك إلى التفاهمات التي تمت في الأيام الأخيرة بين (حماس) والقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان في القاهرة بشأن تقاسم إدارة شؤون قطاع غزة.

من جهة ثانية فقد اكدت اللجنة على “موقفنا الثابت عدم التدخل بالشؤون الداخلية لأشقائنا العرب واحترامنا المقدس لسيادتهم، وربط سياقات علاقتنا بهم بقدر احترامهم لحرمة وقدسية قضيتنا الوطنية واصرارنا أن تبقى قضية العرب المركزية”.

وقالت “وعليه تهيب اللجنة المركزية لأبناء شعبنا الالتزام بتحيزنا القومي العربي ببعده الإسلامي وعدم زجنا في التناقضات للحفاظ على حيادنا الايجابي الهادف الى إنهاء ازمة الخليج في إطار دول مجلس التعاون، ونحن إذ نثمن الجهد الكويتي والعماني لإنهاء هذه الأزمة ونثق بحكمة خادم الحرمين الشريفين الأخ الأكبر للجميع باحتواء ازمة الخليج وحماية النسيج الخليجي العربي”.

وقررت اللجنة “المبادرة بإعادة صياغة علاقة الحركة مع فصائل منظمة التحرير لضمان حماية مشروعنا وتحصين جبهتنا الوطنية على قاعدة برنامج الإجماع الوطني، ومواصلة جهدنا لإنجاز وحدة وطنية فلسطينية مع حركة حماس قاعدتها وحدة الوطن والشعب والقضية والقيادة وفق برنامج إقامة الدولة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز وتطوير المقاومة الشعبية وبناء شراكة من خلال انتخابات ديمقراطية”.

وقالت “نحن نطالب حماس بتفكيك حكومة الظل وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها في كافة الاراضي الفلسطينية، وإزالة كافة مظاهر السلطة في المحافظات الجنوبية، وأن الوحدة الوطنية ما زالت هدفا استراتيجيا وتحقيقه من خلال الحوار، وإذ ندين كافة الممارسات التي تقوم بها حماس على الارض وحملات التحريض الإعلامية على سيادة الرئيس ورموز الحركة”.

في الغضون، رحبت اللجنة المركزية “بجهود الإدارة الأمريكية الهادفة لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على قاعدة حل الدولتين في حدود عام 67 وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام”.