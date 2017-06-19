مصادر قضائية ايطالية: العراقي المعتقل قال إن “الكفّار ستقطع أعناقهم”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالابريا ـ قالت مصادر قضائية ايطالية إن المهاجر العراقي المعتقل قال إن “الكفّار ستقطع أعناقهم في النهاية”.

وأضافت المصادر أن وكيل نيابة محكمة كاتانزارو (جنوب)، ذكر في أمر الحبس الاحتياطي أن طالب اللجوء العراقي المعتقل الاثنين، هميار عباس حسين، يمثل “خطرا حقيقيا”، والذي “لو ترك حراً لارتكب جرائم خطيرة”، نظرا “لخطورته الواضحة اجتماعيا التي يُستدل عليها من سلوكه ومن طبيعته العنيفة”، حيث “خلق في مركز استقبال المهاجرين الذي كان يقيم حالة خوف شديد لدى الضيوف الآخرين.”

وقد أشار المحققون إلى أن “المشتبه به، قال في عدة مناسبات وبحضور أشخاص عديدين، عبارات”، كـ”تنظيم (داعش) جيد”، و”(داعش) هو حياتي”، و (داعش) كالله بالنسبة لي”، وأن “عمليات التنصت في المركز كشفت عن أن حسين شخص عنيف، ويشاهد بشكل يومي أفلام فيديو للتطرف الإسلامي ويعرضها بفخر ويتبادلها مع الضيوف الآخرين”.

وتابع المحققون أن “الرجل في محادثة مع أخته، قال إنه على الرغم من أن شخصا ما طلب منه العودة إلى بلده لخوض الحرب المقدسة، فمن الضروري أن يبقى في الوقت الراهن حيث هو، لأن مهمته تكمن في فداء الكفار”، حيث قال “إنهم أنجاس لدرجة أنك حتى إذا قرأت القرآن عليهم لا يريدون الإستماع إليك، وأنه هو أيضا (الله) يقول إن هؤلاء الناس ملطخون وموصومون، والذين سينتهي بهم الأمر بقطع أعناقهم”.