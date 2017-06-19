ميشيل بارنييه يصف بـ”البناءة” جولة المفاوضات الأولى مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه، أن الجولة الأولى من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت بناءة ومثمرة وضرورية.

وأوضح بارنييه في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في ختام الجولة الأولى من المفاوضات مع الطرف البريطاني برئاسة الوزير ديفيد ديفيس، أن بروكسل تريد خروجاً منظماً لبريطانيا، فـ”علينا أولاً حل الأمور المعقدة وخلق مناخ ثقة من أجل الشروع، في مرحلة لاحقة، في ترتيب العلاقة المستقبلية مع بريطانيا”، حسب كلامه.

وشدد على أن حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين المقيميين في الاتحاد توجد على رأس أولويات الاتحاد بالإضافة إلى التسوية المالية والحدود بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية.

وقد تم الاتفاق خلال جولة اليوم على الجدول الزمني للتفاوض بمعدل أسبوع تفاوضي واحد في كل شهر، مع إعطاء الفرصة لفرق العمل من الجانبين لمناقشة تفاصيل ما يتم الحديث عنه خلال لقاءات ثنائية بين بارنييه وديفيس.

وأوضح بارنييه أن الاتحاد معني بالحفاظ على اتفاق “الجمعة العظيمة” المتعلق بالحدود مع ايرلندا، قائلا “ملتزمون بالحفاظ على كل أبعاد هذا الاتفاق، مع ما يحمله هذا الأمر من تعقيدات”.

وأشار الى أن الاتحاد سيعمل للبحث عن حلول خلاقة بشأن مشكلة إيرلندا وايرلندا الشمالية.

واعتبر بارنييه بأنه من الأهمية بمكان خفض مدة عدم اليقين التي يعيشها المواطنون الأوروبيون وكذلك خفض آثار خروج بريطانيا من الاتحاد على مجمل سياساته.

وأعاد بارنييه إلى الأذهان أن الاتحاد لن يتحرك نحو مفاوضات ترتيب العلاقات المستقبلية مع بريطانيا قبل تحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولويات الثلاثة السابقة الذكر، مبينا أن “على زعماء الدول الأوروبية اتخاذ قرار بشأن توقيت هذا الأمر”، وفق كلامه.

وشدد بارنييه على أن بريطانيا لن تتمتع بحقوق وامتيازات الدول الأعضاء نفسها بعد خروجها من الاتحاد، رغم أنها ستكون شريكاً مميزاً للاتحاد.

ويريد الاتحاد البحث عن شكل جديد من الشراكة مع بريطانيا لا تسمح لها بالاستفادة من نفس إمكانيات السوق الموحدة التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد.