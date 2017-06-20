الاتحاد الأوروبي: قصف سوق بصعدة اليمنية يعيد التذكير بمعاناة المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر الاتحاد الأوروبي أن القصف الذي استهدف يوم السبت الماضي سوقاً في مدينة صعدة اليمنية وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، يعيد التذكير بأن المدنيين يتحملون وطأة الصراع الذي دمر بلدهم وبات يهدد الاستقرار الإقليمي.

جاء هذا الموقف في بيان صدر ليل أمس عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد، تم التأكيد فيه على شعور الاتحاد الأوروبي بالقلق جراء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، الذي يقف على حافة المجاعة ويتفشى في أرجاءه وباء الكوليرا.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع أطراف الصراع العودة إلى المفاوضات تحت راية الأمم المتحدة، حيث “على الجميع الانخراط في البحث عن حل سياسي عن طريق التفاوض لوضع حد للأزمة الإنسانية غير المسبوقة”، حسب النص.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن تصميمه العمل مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف المحلية والإقليمية من أجل تسريع العمل لإنهاء الصراع في اليمن،وكذلك “الالتزام بالاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن”، كما جاء في البيان.