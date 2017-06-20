مصر: قصف جوي على تجمع داعش سيناء يقتل 12 من قيادات التنظيم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلن الجيش المصري ان “القوات الجوية قصفت تجمع لقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس بشمال سيناء”، الذي غير اسمه لولاية سيناء بعد مبايعته تنظيم الدولة (داعش).

وأوضح المتحدث العسكري العميد تامر رفاعي انه “بناءً على معلومات إستخباراتية مؤكدة بشأن تجمع قيادات لما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس فى إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء ، قامت القوات الجوية بتنفيذ قذف جوى مركز أسفر عن مقتل 12 تكفيريا شديد الخطورة من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس وتدمير اربع عربات دفع رباعى خاصة عناصر التنظيم”.

وقال ان القصف ياتي “إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية وإستهداف مواقع تجمع العناصر التكفيرية بسيناء”.

ونوه بأن “قوات إنفاذ القانون تواصل بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ عملياتها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية لدحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء”.