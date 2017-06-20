قوات النظام السوري تبدأ معركة كبيرة على أطراف دمشق الشرقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بدأت قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة لها هجوماً كبيراً على حي جوبر شرقي دمشق، في محاولة لتطويق الحي الذي تتمركز فيه قوات المعارضة السورية منذ سنوات، في “خرق كبير للهدنة”، التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران والمقرر أن تشمل هذا الحي.

ومنذ ساعات مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء) تعرضت أحياء عدة في العاصمة لوابل من القذائف والصواريخ صغيرة الحجم، لم يُعرف مصدرها، فيما أطلقت قوات النظام المدافع والراجمات مستهدفة الحي المذكور، وقطعت طريق ساحة العباسيين عند المدخل الشرقي للعاصمة بسبب قوة وشراسة المعارك.

وتستهدف قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران المرافقة لها حي جوبر وبلدة عين ترما المجاورة، ويقول ناشطون محليون إن “النظام يريد تنفيذ المرحلة الثانية من تهجير سكان شرق دمشق، بعد أن نجح بدعم من موسكو وطهران في تهجير أحياء برزة والقابون وحي تشرين قبل أسابيع”.

وقال وائل علوان، الناطق الرسمي باسم (فيلق الرحمن) “ما يحدث هو محاولة من النظام لتأمين العاصمة دمشق بشكل كامل، وعلى هذا الأساس يشن النظام وحلفاؤه اليوم هجوماً شاملا على حي جوبر ذي البعد الاستراتيجي والجيو سياسي الأكثر أهمية من أي منطقة أخرى في دمشق”، وفق تعبيره.

وقد حشد النظام السوري قواته العسكرية البرية منذ أسابيع على الجبهات التي تُحيط بالحي، في تمهيد واضح ومرتقب لهذا الهجوم الكبير الذي بدأ اليوم، رغم أن القصف العنيف بالصواريخ والراجمات الذي استهدف المنطقة بدأ منذ مطلع الشهر الجاري.

وتقول المعارضة السورية إنها تُكبّد النظام “خسائر كبيرة” خلال محاولات تقدّمه نحو الحي، و”تتصدى بعنف لهذا الهجوم، وهي ثابتة في أماكنها بعد أن استعدت لهذا الهجوم المرتقب”. وتؤكد أن هذه المعركة “لن تنتهي إلى أي نتائج إيجابية لصالح النظام، دون أن يكون هناك أي إصدارات مُصوّرة يؤكد ذلك، لكن أصوات سيارات الإسعاف تُسمع في شرق العاصمة دمشق ووسطها بشكل لم يتوقف منذ الصباح”.

ويُعتبر هذا الهجوم “خرقاً للهدنة”، التي أقرّها الروس والأتراك والإيرانيون نهاية العام الماضي، وقرروا ضمانها في مؤتمرات أستانة المتتالية، عبر اتفاقيات لتخفيف التوتر والتصعيد في أربع مناطق في سورية من بينها ريف دمشق الشرقي، والأحياء التي تتعرض اليوم للقصف والهجوم من قبل قوات النظام والميليشيات الرديفة لها.