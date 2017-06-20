رئيسة النواب الإيطالي: عدد اللاجئين مذهل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني إن “كل دولة أوروبية مدعوة للقيام بدورها لإعادة توزيع اللاجئين، الذين أصبحت أعدادهم مثيرة للذهول.

وأضافت بولدريني أن “رقماً قياسياً جديداً وثقيلاً ميّز هذا العام أيضا اليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة للاجئين”، الذين “لم يسبق مثيل لعددهم هذا منذ الحرب العالمية الثانية، وهو 65.6 مليون شخص، غالبيتهم العظمى من بلدان جنوب العالم”.

وأردفت “انهم أناس مثلنا، يرغبون بالبقاء في أوطانهم، لو تسنّى لهم العيش بأمان”، مبينة أن “العدد مذهل، لكن إطلاق صرخات حالات الطوارئ دون جدوى”، فـ”نحن بحاجة إلى العمل بمزيد من التصميم لحل المشاكل التي تسبب هذه الهجرة القسرية العملاقة”.

وذكرت رئيسة مجلس النواب أنها “أسباب نعرفها جيدا، كحروب قديمة تستمر منذ سنوات، وصراعات جديدة، أنظمة ديكتاتورية تدوس حقوق الإنسان، تغيّر المناخ الذي يسبب الفيضانات والجفاف”، مبينة أنها “مشاكل تتطلب دورا قياديا نشطاً من جانب أوروبا، تماما كدعوة كل دولة أوروبية للقيام بدورها في تنفيذ نظام إعادة توزيع اللاجئين الذي وضعه الاتحاد الأوروبي”، مشيرة الى أن “قرار المفوضية الأوروبية الشروع برفع قضية انتهاك ضد بولندا، جمهورية التشيك والمجر يمثل إشارة مهمة جدا”، في هذا السياق.

ورأت بولدريني أن “من المهم جدا على المستوى الوطني، الموافقة الأخيرة على القانون الخاص بضمان حقوق القصر غير المصحوبين بذويهم، الذي عزز الوسائل القضائية لحماية المهاجرين الصغار”، لكن “لا يزال هناك كثير مما يتعين القيام به لضمان عملية تكامل حقيقية”.

ونوهت رئيسة مجلس النواب بأنه “لضمان حصول كل طفل على التعليم، وكل عائلة على مكان آمن تعيش فيه، يجب أن يتمكن كل لاجئ من العمل أو تعلم مهارات جديدة ليقدم مساهمته في المجتمع المضيف”. واختتمت بالقول إن “التحدي الكبير الذي تواجهه أوروبا هو التمكن من التغلب على الخوف وعدم خيانة مبادئها”.