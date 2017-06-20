المبعوث الأمريكي يلتقي فلسطينيين وإسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – القدس – عقد مبعوث الرئيس الأمريكي للإتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات، الثلاثاء، سلسلة محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس ورام الله.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “غرينبلات التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج والمستشار الإقتصادي للرئيس الفلسطيني محمد مصطفى”.

وأضاف “جرى خلال اللقاء بحث رؤية أمريكية محتملة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والمواقف بشأن استناف المفاوضات”، كما “جرى الإحتجاج على النشاط الإستيطاني الإسرائيلي”.

وتابع المسؤول الفلسطيني أن “الإجتماع جاء تحضيرا للقاء الرئيس عباس غدا الأربعاء مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وغرينبلات في رام الله”.

من جهة ثانية، أشار غرينبلات إلى انه التقى اليوم مع مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي اسحاق مولخو، وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقا، أن نتيناهو استقبل المبعوث الأمريكي في مكتبه.