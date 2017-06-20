مصر تتابع حادث اختطاف وقتل مصرية عقب الصلاة في فيرجينيا الامريكية 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ اعلنت وزارة الخارجية المصرية انها “تتابع عبر السفارة المصرية في واشنطن حادث اختطاف ومقتل المواطنة المصرية نبرة حسين”، عقب الصلاة بأحد مساجد الولايات المتحدة الامريكية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة احمد ابو زيد إلى أن “الحادث وقع عندما قام أحد الأشخاص بالسخرية من الضحية وأربعة من صديقاتها أثناء تواجدهن بمطعم للوجبات السريعة، توجهن إليه عقب أدائهن صلاة التهجد في أحد مساجد فيرجينيا”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن “الجاني قام بتتبع الضحية وصديقاتها عقب خروجهن من المطعم، وقام بضربها بمضرب بيسبول، وهو يردد عبارات عنصرية ضد المسلمين والعرب، ثم قام باختطافها في سيارته، حيث عثرت الشرطة على جثتها لاحقا على بعد 5 كيلومترات من مكان الاختطاف”، وأشار إلى أن “الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في محيط الحادث، وجاري التحقيق معه للتأكد من ارتكابه الحادث، ولاتزال جثة المواطنة في المستشفى لحين الإنتهاء من عملية التشريح وبيان سبب الوفاة”.

وقال أبو زيد، إن “السفارة المصرية في واشنطن تواصلت فور علمها بالحادث مع أسرة الضحية والشرطة في إطار متابعة التحقيقات الجارية بشأن الحادث، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية سوف تتابع التحقيقات من أجل التوصل إلى الجاني ومحاسبته”.

وفي نهاية تصريحاته، أعرب المتحدث باسم الخارجية، عن “خالص التعازي لأسرة الضحية”، داعيا “المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته”.