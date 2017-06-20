ايطاليا: اعتقال مهرب نيجيري كان يعذب المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إنها اعتقلت مهرب بشر نيجيري اقدم على اغتصاب وضرب وتعذيب عشرات المهاجرين أثناء انتظارهم الرحلة لمغادرة ليبيا نحو إيطاليا.

وأضافت المصادر ذاتها أن المدعو رامبو، لم يقتصر على ما سلف ذكره وحسب”، بل “قام بتنظيم عمليات الاتجار بالبشر أيضا”، وأنه “بهذه التهمة، شرطة أغريجنتو أوقفت النيجيري جون أوغايس (25 عاما)، الذي كان مقيما في مركز سانت آنّا لإستقبال المهاجرين في كالابريا”.

وذكرت المصادر أن “المتهم يواجه جرائم الاتجار بالمهاجرين بين ليبيا وصقلية، والخطف، والاعتداء الجنسي، والقتل المتعمد، والمساعدة والتحريض على الهجرة السرية”، وهو “وفقا لفرقة عمليات أغريجنتو المتحركة، أحد شركاء الغاني سام إيريك أكوم، الذي اعتقل في آذار/مارس الماضي”.

وذكرت الشرطة أن “اتهام النيجيري جاء من قبل بعض الشهود الذين وصلوا مؤخرا الى جزيرة لامبيدوزا”، الذين “رووا قصصا تقشعر لها الأبدان”، حيث “قالوا للمحققين انهم شهدوا ضربا مميتا لاثنين من الشباب حين كانوا في ليبيا”، كما أنه “هدد وضرب واغتصب وعذب لعدة أشهر، ضحاياه من المهاجرين الذين ليس لديهم سوى أمنية واحدة”، وهي “مغادرة ليبيا للوصول إلى أوروبا”.