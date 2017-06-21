إيطاليا تثمن رغبة لندن في شراكة استراتيجية جديدة مع الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو عن تقديره لإبداء المملكة المتحدة الرغبة في إقامة شراكة استراتيجية جديدة في إطار العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي، بعد إتمام عملية الخروج (بريكست)

وذكرت الخارجية الايطالية أن ألفانو استعرض خلال لقاء جمعه بالوزير البريطاني المكلف بعملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، عملية إنطلاق مفاوضات الخروج في بروكسل يوم 19 حزيران/يونيو، كما جرى تناول القضايا المتصلة بنقل مقار وكالات أوروبية خارج المملكة المتحدة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في مجال الأمن.

كما شدد ألفانو، خلال اللقاء، على ضرورة الاتفاق في أقرب وقت ممكن على السبل التي تضمن حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة وحقوق البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي. حيث يتعين وجود نظام ضمانات غير تمييزي وقابل للتطبيق مباشرة في موعد الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي