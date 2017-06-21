وزير الداخلية البلجيكي يؤكد عدم رفع مستوى التأهب الأمني بعد إحباط هجوم الأمس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد وزير الداخلية البلجيكي يان يامبون، أن مستوى التأهب الأمني في البلاد سيبقى عند الدرجة الثالثة على مقياس من أربع درجات، وذلك بعد إحباط قوات الشرطة والجيش لمحاولة هجوم إرهابي ليل أمس في بروكسل.

وأوضح الوزير في تصريحات له فجر اليوم أن التحقيقات بدأت بالفعل وأن عناصر المخابر الجنائية قد جمعت عدد كبير من الأدلة، “تعرفنا على هوية منفذ الهجوم، ولكن من المبكر الإعلان عما يتوفر لدينا”، حسب تعبيره.

هذا وكانت عناصر الجيش والشرطة قد أطلقت النار على شخص ليل أمس في إحدى محطات القطار المركزية في العاصمة بروكسل، إثر محاولته تفجير قنبلة قرب شباك بيع التذاكر.

ولم تتوفر أي معلومات عن هوية منفذ الهجوم باستثناء شهادات، لم يتم التأكد من صحتها، تقول أنه رجل في الثلاثينيات من العمر، وأنه سُمع يصرخ “الله أكبر”.

وأوضحت مصادر أمنية أن عناصر الجيش والشرطة قد أطلقت النار على الرجل بعد أن لاحظت تصرفات “مشبوهة” من قبله، و”حدث انفجار بسيط لم يؤد إلى أي أضرار بشرية أو مادية”، حسب كلامها.

وكانت المصادر أكدت وجود حقيبة سفر بجوار جثة منفذ الهجوم، الذي تأكد مقتله فيما بعد، جرى رفعها من قبل عناصر وحدة تفكيك الألغام.

كما تم تفتيش مبنى محطة القطارات التي لا تزال مغلقة بوجه القطارات والمسافرين منذ ليل أمس وحتى اليوم.

وتسببت محاولة الهجوم المذكورة باضطراب ملحوظ في حركة القطارات والمواصلات العامة في بروكسل، إذ تم فرض طوق أمني واسع حول المنطقة.