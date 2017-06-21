جينتيلوني: لا ينبغي أن تصبح شبكة الإنترنت أرضا خصبة للإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني أن “شبكة الانترنت لا يمكن أن تصبح أرضا خصبة للتهديد الارهابي في مجتمعنا”.

وأعرب جينتيلوني في خطاب أمام مجلس الشيوخ بمناسبة إنعقاد المجلس الأوروبي يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة، عن “الأمل بأن تمارس ضغوط على اللاعبين الفاعلين في شبكة للتصدي للتهديد المشترك” . وأضاف “في هذا الصدد ينبغي أن نكون أكثر إلحاحا”.

وكانت مجموعة الدول السبع الكبرى، قد طالبت خلال قمة مدينة تاورمينا الصقلية نهاية شهر أيار/مايو الماضي، شركات الإنترنت الكبرى بـ”بذل قدر أكبر من الجهود لمواجهة المحتوى الإرهابي”.