رئيس الوزراء البلجيكي: تم تجنب هجوم واسع في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن مدينة بروكسل قد تجنبت “هجوما إرهابيا واسع النطاق”، بفضل “فاعلية تحرك رجال الشرطة والجيش ودقة تعاملهم” مع حادث الأمس.

وكان ميشيل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد أن ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني، عقب الهجوم الذي وقع أمس في محطة القطارات المركزية في بروكسل.

وأوضح رئيس الوزراء أن العمل الذي تم أمس هو “إرهابي بكل المقاييس”، مشيراً إلى أن الفاعل كان ينوي القيام بهجوم واسع النطاق، لكنه لم يستطع تنفيذ مخططه بفضل سرعة تحرك الجيش والشرطة.

وأعاد التأكيد على أن الشخص الذي حاول أمس تفجير قنبلة في المحطة المركزية، قد تم قتله من قبل عناصر الجيش والأمن، حيث “تعاملت هذه القوات بحرفية لضبط الوضع”، حسب كلامه.

وشدد ميشيل على أن الحكومة ستعزز من عمليات المراقبة وتواجد قوات الجيش والشرطة في الأماكن الهامة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك دون اللجوء إلى رفع مستوى التأهب الأمني الذي لا يزال عند الدرجة الثالثة. وقال “يجب أن نستمر في العيش بشكل طبيعي رغم وجود التهديد الإرهابي”.

أما النيابة العامة، فقد أعطت من جهتها، مزيداً من التفاصيل حول منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه مغربي الجنسية (37) عاماً ومقيم في بلدية مولنبيك في مدينة بروكسل، وهي منطقة اشتهرت، مؤخرا، بسبب إيواءها للكثير من المتطرفين الذين تورط بعضهم بهجمات بروكسل أو باريس خلال العامين الماضيين.

وأوضحت النيابة أن الشخص معروف لدى السلطات بسبب أعمال تتعلق بتجارة المخدرات ومسائل جرمية وليس بسبب أعمال إرهابية أو تطرف.

ولم يسفر حادث الأمس عن وقوع أي أضرار بشرية أو مادية باستثناء مقتل المنفذ نفسه، الذي لم يكن يرتدي حزاماً ناسفاً، كما كان يعتقد في البداية، ولكن كان بحوزته متفجرات في حقيبة سفر.

هذا ولم تعلن أي جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عما حدث.