وصول وقود مصري لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- وصلت إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، شاحنات محملة بالوقود المصري لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع المتوقفة منذ قرابة الشهرين.

وقدرت كمية الوقود بأكثر من مليون ليتر.

وقالت حركة (حماس) إن وصول هذه الدفعة من الوقود جاء نتيجة تفاهمات تم التوصل اليها مؤخرا بين وفد قيادي من الحركة ومسؤولين مصريين. ولفتت إلى انه بموجب هذه التفاهمات فإنه تشتري سلطة الطاقة الوقود من مصر بدون ضرائب.

وأشارت إلى توريد كمية مشابهة من الوقود مساء اليوم او غدا.

واعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن دخول الوقود المصري إلى قطاع غزة “خطوة في غاية الأهمية” نحو تشغيل محطة توليد الكهرباء المتوقفة تماما عن العمل منذ أكثر من شهرين.

وأكد الخضري على أن هذه الخطوة ستسهم في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء وصولاً لحل الأزمة بشكل كلي مرة أخرى.

وقال “العلاقة بين غزة ومصر لها خصوصية كبيرة بحكم الجوار والعلاقة التاريخية”، مشيراً إلى “الدور المصري في مساندة الفلسطينيين في إنجاز المصالحة الداخلية، وصفقة تبادل الأسرى، وملفات مختلفة”.

وشدد على أن هذه خطوة من شأنها تخفيف معاناة غزة، متمنياً أن تكون بداية لفتح معبر رفح، وتخفيف معاناة القطاع في مجالات مختلفة.

وجاء توريد هذه الكمية من الوقود بالتزامن مع قيام إسرائيل بخفض توريد الكهرباء إلى غزة تلبية لطلب السلطة الفلسطينية التي تريد الضغط على (حماس) للتخلي عن سيطرتها على القطاع