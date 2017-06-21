جينتيلوني ينتقد البطء الاوروبي الشديد في التعامل مع المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني إلى أنه “على الرغم من بعض التقدم الذي طرأ، لا تزال سرعة الاتحاد الأوروبي أقل بشكل كبير من احتياجات الحكومة لإدارة ظاهرة الهجرة”.

وفي إشارة ساخرة إلى مصطلح أوروبا “متفاوتة السرعات” الذي أطلقة الزعماء الأوروبيون بمناسبة الاحتفال على مرور 60 عاما على توقيع معاهدة روما نواة الاتحاد الأوروبي، قال جينتيلوني “لا لأوروبا متفاوتة الصلابة: صلابة أقوى في قواعد الميزانيات، وأخرى مرنة بشأن القواعد المشتركة”.

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية، مخاطبا مجلس الشيوخ عشية إنطلاق المجلس الأوروبي يومي غد وبعد غد في بروكسل “نريد أن نعرف فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي متواجدا مع موارده وإلتزاماته؟ أم علينا الاعتماد على أنفسنا لوحدنا”. ولكنه أردف محذرا “إذا أراد الاتحاد الأوروبي الرهان على مستقبله، فيتعين أن تكون لديه سياسة هجرة مشتركة “.

وكانت الداخلية الإيطاليةقد ذكرت مؤخرا أن أعداد المهاجرين السريين، الذين دخلوا البلاد عبر السواحل الجنوبية، قد سجل مستويات قياسية خلال العام الحالي 2016، متخطيا سقف الـ60 ألف شخص.