جينتيلوني: إيطاليا فتحت الطريق نحو ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن “علينا عمل المزيد (أوروبيا) إزاء الجهود التي بذلتها إيطاليا في مجال العلاقات مع ليبيا”، فلقد “فتحنا طريقاً وتحملنا مسؤولياتنا كدولة أيضا”، عبر “فتح سفارة وإقامة اتفاقات مع حكومة تعرف هشاشتها تماما”.

وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ قبيل انعقاد المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة، دعا رئيس الوزراء “أوروبا إلى حث الخطى كثيراً نحو سياسة مشتركة تجاه أفريقيا”. وبشأن مواجهة أزمة تدفق الهجرة غير المنظمة المنطلقة من ليبيا نحو الجنوب الايطالي، ذكّر بـ”الاتفاقات مع القبائل التي تسيطر على الجزء الجنوبي، عند الحدود مع النيجر”، وكذلك “العمل المنجز لتعزيز خفر السواحل التابع للمجلس الرئاسي بقيادة الرئيس (فائز) السرّاج”، وهو توجه “بدأ يؤتي أولى ثماره”.

وذكر جينتيلوني أن “خفر السواحل الليبي، قام في الواقع بإنقاذ عدة آلاف من المهاجرين في الأسابيع الأخيرة”، واختتم بالقول “إنها حقيقة جديدة، لا يجب علينا المباهاة بها أو المغالاة بإبرازها، لكنها تسلط الضوء على أن طريقا ما قد فُتِحت”.