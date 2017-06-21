البابا: أن لم يكن عقد القران أبديا فالأفضل عدم الزواج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن عقد القران أن لم يكن الى الأبد، فمن الأفضل البقاء دون زواج.

وخلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أضاف البابا أن “من يحب حقا، يمتلك الرغبة والشجاعة ليقول: إلى الأبد”، لكنه “يعرف انه يحتاج نعمة الله وشفاعة ومساعدة القديسين”، وأنه “خلافا لذلك، فمن الأفضل عدم الزواج”، فـ”إما أن يكون إلى الأبد أو لا داع له”.

وتوقف البابا عند موضوع “القديسين والشهود ورفاق الأمل”، لافتا بهذا الشأن، الى أنه “عندما يكرس عاشقان حبهما في سر الزواج، يتم التضرع طلبا لشفاعة القديسين لأجلهما”، مبينا أن “هذه الشفاعة هي مصدر ثقة بالنسبة للشباب الذين ينطلقون في رحلة الحياة الزوجية”.

وأضاف البابا بيرغوليو مرتجلا، أن “من يحب حقا ينبغي الصمود إلى الأبد”، أي حتى النهاية “وليس كما يقول البعض: طالما استمر الحب”.