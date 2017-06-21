ليبيا: مجلس النواب يرحب بتعيين مبعوث أممي جديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ رحب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق بقرار مجلس الامن الدولي تعيين غسان سلامة مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف بليحق في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للانباء الأربعاء، أن “مجلس النواب الليبي يتطلع إلى أن يلعب المبعوث الأممي الجديد الى ليبيا غسان سلامة، دورا إيجابياً في المساعدة على حل الازمة في البلاد”، وأن “تلعب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دوراً محايداً”، وان “يستفيد من التجارب السابقة لأسلافه من المبعوثين الامميين، وعلى رأسهم المبعوث السابق مارتن كوبلر”.

وذكر المتحدث أنه “إذ ما أراد غسان سلامة النجاح في مهمته، فعليه ان لا يقع فيما وقع فيه (سلفه مارتن) كوبلر”، مطالبا “المبعوث الجديد بعدم الانحياز لطرف بعينه، وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، واحترام سيادة ليبيا وشعبها، والالتزام بالعمل كوسيط وليس وصي على ليبيا، واحترام القوانين الليبية والسلطات الشرعية في البلاد، وان يلعب دوراً ايجابياً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية واحترام الأعراف الدبلوماسية”،

وتابع “وكذلك الإسراع بالعمل على توافق الأطراف في تعديل الاتفاق السياسي المقترح للوصول الى توافق”، كما أن “على المبعوث الاممي الجديد عدم اغفال الحرب التي تخوضها القوات المسلحة العربية الليبية ضد الإرهاب والتطرف”، والتي “نأمل ان يكون للأمم المتحدة ومجلس الامن الدوليين قرارا برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، كونه يحارب الإرهاب والتطرف الذي يضرب في كل يوم عاصمة من عواصم العالم”.

يشار إلى ان مجلس الأمن الدولى صادق خلال جلسته التى عقدت أمس الثلاثاء، على ترشيح اللبناني غسان سلامة مبعوثا جديدا لبعثة الأمم المتحدة فى ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر.