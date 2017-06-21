عريقات: البدء ببناء مستوطنة تحدياً سافراً للقانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن “البدء ببناء مستوطنة في الأراضي الفلسطينية يعتبر تحدياً إسرائيلياً سافراً للقانون الدولي والمجتمع الدولي، وضربة قوية موجهة للجهود التي تنوي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بها لإطلاق عملية السلام”.

وشدد عريقات أثناء لقائه اليوم، القنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سكولوفيتش على أن “الحكومة الإسرائيلية قررت اختيار الإملاءات والمستوطنات بدلاً من السلام والمفاوضات”، وأن “على المجتمع الدولي أن ينتقل إلى مرحلة مساءلة الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل المسؤولية الكاملة توقف عملية السلام نتيجة لاستمرارها بسياسة الإملاءات والمستوطنات وتدمير خيار الدولتين ومحاولات استبداله بفرض الأمر الواقع على الأرض”، أي “الدولة بنظامين”، الأبرثايد.

وخلص عريقات الى القول إن “إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بدء بناء مستوطنة عمونة عشية وصول المبعوث الأمريكي لعملية السلام للقاء الجانبين في محاولة لإحياء عملية السلام، يمثل الرد الإسرائيلي الرسمي على هذه الجهود الأمريكية قبل أن تبدأ”.