ايطاليا: طرد 63 مهاجرا شمال أفريقي فور وصولهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريجّو كالابريا – قالت مصادر أمنية إيطالية إن مديرية شرطة ريجّو كالابريا (جنوب)، أخطرت الأربعاء، “63 مهاجرا بقرار طرد وأمراً بترك البلاد في غضون 7 أيام”، لإعتبارهم مهاجرين اقتصاديين لا يستحقون اللجوء.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المجموعة المذكورة تشتمل على 48 مغربيا و8 مصريين و7 تونسيين”، والذين يمثلون جزءا من “المهاجرين الـ1045 الذين وصلوا أمس الى ميناء ريجّو كالابريا”، والذين “صدر القرار بحقهم بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم، واتمام إجراءات استقبالهم وتحديد هوياتهم ورفع بصماتهم من قبل موظفي إدارة الإقليم وعناصر الشرطة الجنائية في المقاطعة”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “عمليات تحديد الهوية شملت 867 رجل و158 امرأة، 25 منهن حوامل، و20 طفلا”.