ألفانو: لا مكان آمن من الإرهاب تماماً في العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن السياق العالمي بشكل عام لا يسمح بوجود مكان بمأمن تام من خطر الإرهاب.

وفي تصريحات الأربعاء، على هامش لقاء بكلية الحقوق في باليرمو (جنوب)، مع نظيره الهولندي بيرت كوندرز، أضاف الوزير ألفانو، أن “لقد أثبتنا أن من الممكن التوفيق بين الأمن والتضامن”، وأنه “في سياق عالمي لا يسمح بانعدام خطر الإرهاب، كنّا في أمان حتى الآن في إيطاليا”، وهو “عنصر مهم جدا للسياحة أيضا”.

وتابع “من ناحية أخرى، لقد أنقذنا آلاف الأرواح عن طريق وضع إيطاليا وأوروبا على الجانب الصحيح من التاريخ، وهذا يعني أن التوفيق بين التضامن والأمن نجح في إيطاليا، بينما فشل لدى الآخرين”، مبينا أن “الأمر يؤسفنا، لكن يجب أن نكون أكثر فخرا بالنتيجة الإيطالية”.

وذكر وزير الخارجية أن “التعاون الدولي والتعددية هما مفتاحا النجاح ضد المافيا والإرهاب”، وأنه “بدون تبادل المعلومات سنكون أضعف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وضد المافيا أيضا”، واختتم بالقول “من الناحية العملية علينا إبرام اتفاقيات تعاون مع الدول الأخرى على أساس الثقة أيضا، فبدون ثقة ليس هناك تبادل معلومات”.