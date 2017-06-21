مصر: الأزهر يسلم الرئاسة قانون مكافحة الكراهية باسم الدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلن شيخ الازهر الشريف أحمد الطيب، الأربعاء، تقدم المؤسسة السنية الاكبر بالعالم “لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين”.

وقال الإمام الأكبر في كلمته باحتفال وزارة الأوقاف في ليلة القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، “إنه في غمار الأحداث الشاذة التي أصيب بها المجتمع المصري والفتاوي أيضاً التي لا تعبر الاسلام ولا الشريعة التي درسناها، ارتأيت ومعي السادة كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وقد سلمناه للسيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه”.

وشكل الطيب في أيار/مايو الماضي لجنة برئاسة المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر محمد عبد السلام لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، حيث يهدف القانون لتجريم هذه الافعال

وقد طالب السيسي خلال كلمته مجددا بـ”تصويب الفهم الديني، وتجديد مجمل الخطاب الديني، دون المساس بالثوابت”، معتبرا انه “قضية حياة أو موت لهذا الشعب وهذه الأمة أن ننظر بجدية إلى أفكارنا، وما نردده، وما ننقله وننشره، وما نربي عليه أبناءنا؛ أن نعلم الناس الدين الصحيح، البسيط، السهل، الذي يراعي حياة الناس وظروفهم؛ أن نؤسس خطاباً دينياً حديثاً يبني مجتمعاً متماسكاً، يسوده التسامح والعدل والرحمة، خطاباً يربي أجيالاً قوية واعية مخلصةً لوطنها وشعبها، تعيد لمصر مجد ماضيها وتحافظ عليه إلى ما شاء الله”.

كما طالب بـ”التصدي للدول الراعية للإرهاب بكل حسم وقوة أصبح فرضاً واجباً إذا ما أردنا نهاية حقيقية لظاهرة الإرهاب”. منوها بإن “استراتيجية مكافحة الإرهاب يجب أن تسير على أقدام ثابتة وليست مرتعشة، وإن القضاء على خطر الإرهاب لا يمكن أن يتم بدون تدمير بنيته التحتية سواء المالية أو الفكرية”.