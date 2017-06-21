المعارضة السورية تتخذ من موسكو مركز نشاط سياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تشهد العاصمة الروسية موسكو مجموعة من اللقاءات بين وفود من المعارضة السورية ومسؤولين في الخارجية الروسية، بعضها مُعلن وبعضها غير مُعلن عنه، وتأتي هذه اللقاءات قبيل مؤتمر أستانة المقبل المفترض انعقاده في الخامس من تموز/يوليو المقبل، ومؤتمر جنيف الذي حدد له المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا موعداً في العاشر من الشهر المقبل أيضاً.

ووفقا للناطق باسم التيار منذر آقبيق، “يلتقي وفد من تيار الغد السوري بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بِنَاء على دعوة منه”، حيث سيتم وضع الجانب الروسي “في صورة استمرار معاناة الشعب السوري في ظل فشل وقف إطلاق النار، وتعثّر تحقيق المناطق الآمنة، ووصول مفاوضات جنيف إلى طريق مسدود، وضرورة تحقيق تقدم في هذه الملفات” حسب ما أعلن.

وتحالف التيار الذي يقوده أحمد الجربا، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، في الفترة الأخيرة، مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي و(قوات سورية الديمقراطية) التابعة لهذا الحزب، ويشارك بشكل رمزي في المعارك التي تقوم بها هذه القوات.

وكان وفد من الأخوان المسلمين قد التقى في موسكو خلال زيارة غير مُعلن عنها، بمسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، ولم يتم الإعلان عن الملفات التي تم بحثها، ولا النتائج التي تم التوصل إليها بين الطرفين.

وذكرت بعض المصادر أسماء أعضاء في الجماعة وفي نفس الوقت هم قياديون في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية.