مصادر سورية معارضة: أصوات بالكونغرس تُرجّح تشريع عمل عسكري بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بدأت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، دراسة قرار يُشرّع للقوات الأمريكية القيام بعمل عسكري في عدة دول، على رأسها سورية، وطلبَ أعضاء في مجلس الشيوخ من الكونغرس العملَ على “استعادة سلطته الخاصة باتخاذ قرار خوض البلاد الحرب”.

وقالت مصادر سورية من العاصمة الأمريكية واشنطن، إن “الأصوات المطالبة بالموافقة على هذا التشريع ترتفع وتزداد عدداً داخل وحول الإدارة الأمريكية، وتُشدد هذه الأصوات داخل الكونغرس على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزمًا في سورية تجاه إيران بالتحديد”.

وتستند الإدارة الأمريكية بتنفيذ ضرباتها الجوية في سورية على تفويض صدر عن الكونغرس الأمريكي عام 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم (القاعدة).

ويُركّز الإعلام الأمريكي هذه الفترة على الدور التخريبي التوسعي الإيراني في سورية، خاصة بعد تقدّم الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية التابعة لإيران باتجاه المنطقة الشرقية من سورية.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السناتور بوب كوركر قد قال في جلسة دراسة القرار الذي يُشرّع للقوات الأمريكية القيام بعمل عسكري في سورية “لطالما اعتقدت أن من المهم أن يُمارس الكونغرس دوره الدستوري للتفويض باستخدام القوة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر زيادة العمليات العسكرية في سورية، وتشهد الحدود بين سورية والعراق تحركات عسكرية ككثيفة من كل الأطراف المتنازعة، وقامت إيران بزجّ قوات من الحشد الشعبي العراقي في معاركها، وأرسلت مئات المقاتلين الذين عبروا الحدود العراقية نحو سورية، ولم تستطع القوات الأمريكية منعهم رغم التحذيرات الأمريكية التي أطلقتها بضرورة الابتعاد عن مناطق السيطرة الأمريكية وخاصة قاعدة التنف العسكرية في شرق سورية والتي تتخذها الولايات المتحدة قاعدة لها.