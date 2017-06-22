أسقف إيطالي عن المهاجرين: الإنجيل يوصينا بالإهتمام بالضعفاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أسقف إيطالي إن “الكنيسة تحترم قيمة الإنسان بحد ذاته فهو ابن لله والاهتمام بالأشخاص الذين يكابدون الصعوبات ويجهدون في عيش حياة كريمة هو وصية عميقة للإنجيل الذي يطلب منا أن نهتم بشكل خاص، بالإنسان الأضعف والأكثر هشاشة”، وبالتالي “فهذا هو سبب الاهتمام بالهجرة، بغض النظر عن الصراعات السياسية التي لا تنقص أبدا”.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بمناسبة الندوة البيئية التي تدوم 3 أيام، والمخصصة لتدوير الاقتصاد، أضاف الأسقف المساعد لأبرشية روما، المونسنيور باولو لويوديتشي، أن “جانب الهجرة المرتبطة بالمناخ، قضية لا نستطيع إغفالها أو صرف النظر عنها”، مبينا أنه “موضوع علينا أخذه بالإعتبار ضمن عملية التغيير التي يمر بها مجتمعنا الذي يدعى غربياً”، وكذلك “لأن أجزاء أخرى من العالم، عاشت هذه التجربة سابقا”.

وخلص المونسنيور لويوديتشي قائلا إن “التاريخ يعيد نفسه، ويكفي الإطلاع عليه بشكل أكبر لنفهم أن هذا التعلق بالممتلكات والخوف من خسارتها أمر نسبي جدا، لذلك ينبغي التعامل معه على هذا الأساس”.