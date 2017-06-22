أمريكا بعد لقاء الفلسطينيين والإسرائيليين: عملية السلام ستستغرق وقتاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – القدس – خلصت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوف يستغرق وقتاً.

وقالت القنصلية الأمريكية العامة في القدس في بيان بختام اجتماع موفدين أمريكيين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، مساء أمس، “كان اللقاء بين الطرفين مثمراً وأكدا مجدداً التزامهما بالمضي قدماً نحو تحقيق هدف الرئيس ترامب في سلام حقيقي ودائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين لتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جارد كوشنر، ومساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، والقنصل العام الامريكي في القدس دونالد بلوم التقوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار مستشاريه في رام الله.

واضافت القنصلية الأمريكية “تباحث السيد كوشنر والسيد غرينبلات مع الرئيس عباس أولويات الفلسطينيين والخطوات المقبلة، مشددين على الحاجة لإيجاد فرص اقتصادية للفلسطينيين واستثمارات كبرى للاقتصاد الفلسطيني”.

وتابعت “أكد الجانبان بأن هنالك حاجة لفعل كل ما هو ممكن لخلق بيئة ملائمة لصنع السلام. يعتزم كل من كوشنر وغرينبلات العودة إلى العاصمة واشنطن لتقديم إيجاز للرئيس ترامب ووزير الخارجية تيلرسون والجنرال ماكماستر ومواصلة النقاش حول الخطوات القادمة”.

وجاء اللقاء مع الرئيس الفلسطيني بعد الإجتماع الذي عقده المسؤولون الأمريكيون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وقالت السفارة الأمريكية في تل ابيب، “كان اللقاء بين الطرفين مثمراً وأكدا مجدداً التزامهما بالمضي قدماً نحو تحقيق هدف الرئيس ترامب في سلام حقيقي ودائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين لتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

واضافت “تباحث المسؤولون الأمريكيون مع رئيس الوزراء نتنياهو أولويات اسرائيل والخطوات المقبلة، معترفين بالدور المحوري الذي تلعبه اسرائيل في أمن المنطقة”، وقد “أكد المسؤولون الأمريكيون والقيادة الإسرائيلية بأن دفع عملية السلام سوف يستغرق وقتاً وبأن هنالك حاجة لفعل كل ما هو ممكن لخلق بيئة ملائمة لصنع السلام”.

وخلص بيان السفارة الى القول إن “كلا من كوشنر وغرينبلات يعتزمان العودة إلى العاصمة واشنطن لتقديم إيجاز للرئيس ترامب ووزير الخارجية تيلرسون والجنرال ماكماستر ومواصلة النقاش حول الخطوات القادمة”.