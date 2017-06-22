مصر: إنقاذ سفينة إيطالية شمال مرسى مطروح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعلن المتحدث العسكري المصري العميد تامر رفاعي أن “القوات البحرية تمكنت بالتعاون مع إحدى السفن اليونانية من إنقاذ سفينة إيطالية شمال مرسى مطروح، بعد تلقيها نداء استغاثة بعطل أحد محركات السفينة”.

وقال العميد رفاعي في بيان الخميس، إن العملية تمت “بناءً على الإستغاثة الواردة من السفينة الإيطالية أرابيسك إلى مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة بوجود عطل في أحد محركات السفينة الإيطالية على مسافة 116 ميل بحري شمال مرسى مطروح وعلى متنها 6 افراد”.

وأضاف “على الفور صدرت الأوامر بدفع أحد زوارق القوات البحرية من قاعدة مطروح البحرية لتقديم المعاونة والإنقاذ، وأثناء تحرك الوزرق تم التنسيق مع إحدى السفن اليونانية القريبة من منطقة تواجد السفينة الإيطالية لسرعة الوصول إليها لتقديم العون اللازم”، وقد “تم إنقاذ أفراد طاقم السفينة الإيطالية وعودة الزورق المصري إلى قاعدة مطروح البحرية”.