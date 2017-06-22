ماكرون يدعو لتعزيز قدرة أوروبا على حماية نفسها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، على ضرورة تعزيز التعاون بين كل الدول الأعضاء من اجل تأمين ردود وأجوبة محددة على مخاوف المواطنين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماكرون لدى وصوله اليوم إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، حيث شدد على ضرورة أن تعمل أوروبا على حماية مواطنيها من الإرهاب والهجرة غير الشرعية والعولمة غير المنضبطة والتغير المناخي.

وفي مجال الاستثمارات والتجارة، قال الرئيس الفرنسي الجديد، الذي يحضر للمرة الأولى القمة الأوروبية: “نأمل أن نوصل خلال هذه القمة رسالة مفادها أن أوروبا لا تزال متمسكة بمبادئ التجارة الحرة ولكنها ستكون قادرة على حماية مواطنيها عندما يميل الآخرون إلى التطاول”، وفق كلامه.

وحول النقاش المنتظر مساء اليوم بشأن نقل وكالة الأدوية الأوروبية والهيئة الأوروبية للمصارف من لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، أعلن ماكرون صراحة دعمه لتوجه رئيس الاتحاد دونالد توسك الذي سيقترح آلية للعمل.

وأضاف قائلاً “آمل أن نتوصل إلى توافق حول الآلية التي سيقترحها توسك، و لا نريد الانزلاق في عملية تركيب وتفكيك”.

هذا وتعد هذه مسألة نقل الهيئتين الأوروبيتين من المسائل الشائكة التي يتعين على زعماء الدول حلها اليوم.