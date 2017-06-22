جينتيلوني: حاجة لأموال أكثر لحل مشكلة الهجرة من أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن المفوضية الأوروبية بقيادة جان كلود يونكر، تدرك تماما الحاجة إلى زيادة التزام

أوروبا، اقتصاديا وسياسيا، لوقف تدفقات الهجرة، وبالتالي العمل على تنمية القارة الأفريقية.

وأوضح جينتيلوني في تصريحات قبيل إنعقاد المجلس الأوروبي، أن هذا الأخير “خلال إجتماعات اليوم وغدا، سيدعو لإعادة تمويل صندوق أوروبي مخصص لأفريقيا”، مبينا أن “لقاءا صباح اليوم مع يونكر ورئيس الوزراء الليبي فائز السرّاج ركزا على تعزيز جهود مشتركة من جانب أوروبا والسلطات الليبية”، وذلك “بهدف احتواء الهجرة، وتمكين السلطات الليبية من ممارسة مزيد من السيطرة على أراضيها، والمساهمة بالمعركة ضد مهربي البشر”، وهي “أهداف التزمت بها إيطاليا دائما”.

وخلص رئيس الوزراء الى القول إن “تقييمي إيجابي، بمعنى أن من الضروري حث الخطى في ليبيا، واعطاء كفاءة للعمليات”، فضلا عن “مزيد من الالتزام من جانب أوروبا، سواء أكان من الناحية الاقتصادية، أم من ناحية الخيارات السياسية”.