عضو بالنواب عن الزنتان: دعوتنا للقاء حفتر-صالح-السراج بالمدينة لإيجاد حل ليبي للأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الزنتان- أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الزنتان، (غرب)، عبدالسلام نصية، إنهم وجهوا دعوة رسمية لعقد اجتماع ثلاثي في المدينة بين الفرقاء لتجاوز الأزمة الليبية

وكان البرلماني وصية وزميله عمر غيث قرميل قد وجها الثلاثاء الماضي خطابا إلى كل من “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، لزيارة مدينة الزنتان وعقد لقاء ثلاثي”.

وقال وصية في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “هذه الدعوة تأتي في إطار إيجاد حل ليبي للقضية الليبية ولكسر الجمود الحاصل في المشهد السياسي الليبي بعد تعثر اتفاق الصخيرات واستمرار الانقسام المؤسساتي، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطن”.

ولفت نصية إلى أنه “عقدت في الماضي عدة لقاءات بين أطراف ليبية خارج البلاد واعتقد انه حان الاوان لعقد هده اللقاءات داخل البلاد”، في إشارة لقاء السراج وحفتر في أبوظبي أوائل الشهر الماضي، وسبقه اجتماع بين عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي في روما.

ونوه عضو مجلس النواب، وصية بأن “القضية الليبية مركّبة ولا يمكن توقع حلها من خلال لقاء ثنائي او ثلاثي، ولكن هذه اللقاءات بالتأكيد تساهم في تقريب وجهات النظر وحلحلة بعض الأمور وفك بعض المختلفات ويمكن ان تتوسع لتضم أطراف اخرى “، على حد تقديره.