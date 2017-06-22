رئيس وزراء بلجيكا: لا معارك داخلية بشأن استضافة وكالات أوروبية بعد نقل مقارها من لندن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، على عدم فائدة الانخراط في ما سماها “معركة داخلية” بشأن نقل مقرات كل من الوكالة الأوروبية للأدوية والهيئة المصرفية الأوروبية من لندن، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكان ميشيل يدلي بتصريحات صحفية لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية اليوم في بروكسل، حيث شدد على ضرورة التركيز على التحديات التي تواجه أوروبا وعلى النمو الاقتصادي

.ويأتي كلام المسؤول البلجيكي المطابق لكلام الرئيس الفرنسي بشأن مسألة مقرات الوكالات الأوروبية ليعقد الأمر، فهو يخالف تماماً نظرة دول أخرى على رأسها إيطاليا، ما يُنذر بجلسة عاصفة مساء اليوم.

كما علق ميشيل، بروح من الدعابة، على كلام رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قال “أنا لست بحالم ولست الوحيد، يجب أن نحترم خيار الشعب البريطاني”.

وكان توسك قد قال في وقت سابق اليوم بعد تصاعد التكهنات حول إمكانية قلب المعادلة والإبقاء على بريطانيا داخل الاتحاد، “قام الاتحاد على أحلام صعبة التحقيق، من يدري أنا حالم ولست الوحيد”.