رئيس البرلمان الاوروبي يحذر من الاستثمارات الصينية في الصناعات الاوروبية الحساسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني الخميس الاستعداد للعمل على مقترح للمفوضية لتعزيز الضوابط على الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية في أوروبا، مبديا القلق حيال تضاعف الاستثمارات الصينية بهذا القطاع الحساس في القارة العجوز.

وقال تاياني (إيطاليا) للصحفيين على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي في بروكسل، “نحن نرى زيادة كبيرة في الاستثمارات الصينية في أوروبا . بشكل عام إنها اخبار جيدة”، إلا أنه أردف” بشرط أن يكون هناك معاملة بالمثل وعلى ألا يؤدي ذلك إلى انتقال غير مناسب لتكنولوجيا حساسة” إلى الصين.