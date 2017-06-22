الجيش الإسرائيلي يرصد مواقع مراقبة لحزب الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-أعلن الجيش الاسرائيلي انه تعقب منذ فترة اقامة منظمة حزب الله اللبنانية مواقع مراقبة قرب الخدود مع اسرائيل. وقال “منذ وقت كبير نتعقب إقامة مقرات مراقبة لحزب الله بتمويه منظمة جودة البيئة (أخضر بلا حدود)”.

واضاف”عمليات المنظمة تشكل غطاءً لعمليات حزب الله”، معتبرا ان “منظمة حزب الله الإرهابية تخلّ مرة أخرى بقرار مجلس الأمن 1701”.

وذكر الجيش الاسرائيلي ان “أبراج المراقبة هم جزء من مجموعة هدفها المراقبة التي يفعّلها تنظيم حزب الله الإرهابي بهدف تعميق شبكات الإرهاب التابعة له”

واشار الى انه “تم تصوير المواد في الفيديو اليوم قرب الحدود، بالاضافة الى مواد المراقبات التي نرى بواسطتها حزب الله يستخدم الأبراج”.