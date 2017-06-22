مصادر أوروبية: تسوية بشأن معايير نقل الوكالات الأوروبية من لندن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن أعضاء وفود الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد قد توصلت إلى “توافق” على معايير نقل كل من وكالة الأدوية الأوروبية والهيئة المصرفية الأوروبية من لندن إلى دول التكتل الموحد.

وأوضحت المصادر أن التوافق يهدف إلى إرضاء كافة الأطراف التي تطالب بإجراءات ومعايير مختلفة، فـ”الهدف هو منع حدوث أزمة في جلسة العشاء اليوم”، حسب كلامها.

وتتضمن هذه التسوية رفع مستوى المعايير الفنية التي يتعين بموجبها تحديد المدينة التي قد تستضيف أي من الهيئتين، على حساب المعايير الجيوسياسية، وتمكين إيطاليا من لعب دور هام في هذه العملية، وكذلك إجراء لقاءات مع مسؤولي هاتين الهيئتين لمعرفة حاجاتهما في مقراتهما الجديدة.

ومن المنتظر إعطاء المفوضية الدور النهائي في تحديد معايير الإختيار ليتم إحالة الأمر إلى سفراء الدول ثم وزراء الخارجية ثم زعماء الدول في تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وسيتم التصويت لاختيار المدن المرشحة بالأغلبية البسيطة، على عكس ما كانت تطالب به إيطاليا من أغلبية مطلقة.

وأشارت المصادر إلى أن تشديد المعايير الفنية قد يرضي إيطاليا التي كانت تتحدث عن ضرورة اعداد لائحة قصيرة المدن المرشحة لاستضافة كل من الهيئتين.

هذا وقد رشحت الدول 20 مدينة لاستضافة وكالة الأدوية الأوروبية، من بينها ميلانو، و10 مدن لاستقبال الهيئة المصرفية الأوروبية